وأكد بكري سليم، في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت" أن محمد إبراهيم تلقي عددا من العروض للرحيل عن الفريق، ولكنها ليست بشكل رسمي بين الأندية .
وأضاف أن العروض كانت من خلال وكلاء اللاعبين فقط، ولم يصل اي عرض رسمي حتى الآن.
ونوه إلى أن محمد ابراهيم حتى الان لم يحدد وجهته المقبلة، ورغبته في الانضمام لأي من الأندية المصرية او الخليجية .
وأضاف ان مصر المقاصة حدد مبلغ 40 مليون جنيه للموافقة على رحيل محمد ابراهيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيمته 40 مليون جنيه.. مصر المقاصة يكشف حقيقة عروض الأندية لضم محمد إبراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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