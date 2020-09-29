نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة مطلوب في الدوري البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية برتغالية أن بورتو البرتغالي يفكر في تدعيم خط وسط الفريق بأحد نجوم برشلونة الإسباني.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية بأن بورتو وجه أنظاره على اللاعب الشاب ريكي بويج وضحية الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد والذي أبلغه من قبل بالبحث عن نادي جديد يلعب من خلاله على سبيل الإعارة وذلك لصعوبة الدفع به في المباريات في الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن بورتو يرغب في استغلال موقف بويج مع كومان من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة في الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أنه هناك ترحيب كبير من طرف سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو البرتغالي بالتعاقد مع ريكي بويج وأعطى الضوء الأخضر للإدارة بقيادة خورخي بينتو دا كوستا لحسم الصفقة قبل نهاية سوق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في 5 من أكتوبر المقبل.

وعلى جانب آخر، ألمحت صحيفة سبورت الإسبانية أن رغبة بويج هي الاستمرار في صفوف برشلونة والاستمرار في التدريب مع كومان على أمل إقناعه بالحصول على فرصة للمشاركة.