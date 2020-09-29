مصر المقاصة: لاعبو الزمالك سبب رحيل أحمد الشيخ إلى الأهلي.. فيديو

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لـ نادي مصر المقاصة عن كواليس انضمام أحمد الشيخ نجم الفريق السابق لـ الأهلي موسم 2015، مشيرًا إلى أن اللاعب في البداية كان قريبا للغاية من الانضمام لـ الزمالك.

وأضاف بكري سليم في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " انه اثناء مفاوضات انضمامه لـ الزمالك؛ اقيمت مباراة بين الفريقين، وأحرز الشيخ هدفا؛ ليجد هجوما شرسا من لاعبي الفريق الأبيض، ليصر عقب ذلك، الانضمام إلى الأهلي وليس الزمالك.

وأضاف أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك غضب كثيرا من الأمر وقتها ولكنه تفهم الأمر عقب ذلك.

أما عن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق؛ فأكد أنه رحل بشكل لا يليق مطلقا؛ خاصة في ظل حرص مجلس الإدارة على توفير كل متطلباته.