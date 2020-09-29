من هو بديل فايلر؟.. كل ما تريد معرفته عن أروابارينا مدرب الأهلي المحتمل

"من هو بديل فايلر؟" سؤال يتردد في أذهان جماهير النادي الأهلي خلال الفترة الحالية في ظل قرب رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم حسم الأمر رسميا، يوم 1 أكتوبر المقبل.

وتعقد إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عاجلًا، صباح بعد غد، الخميس؛ للإعلان عن رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم، بشكل نهائي. وحدد النادي الأهلي يوم الخميس؛ موعدًا للكشف عن موقف مدربه السويسري رينيه فايلر من البقاء أو الرحيل عن الفريق.

ومن أبرز الأسماء التي ترددت عن توليها منصب المدير الفني للأهلي- حال تأكد رحيل فايلر-؛ هو الارجنتيني رودولفو أروابارينا، والذي قاد عددا من الفرق العربية من قبل، على رأسها شباب الأهلي دبي، والوصل الاماراتي، والريان القطري.

وقاد رودولفو أروابارينا فريق بوكا جونيورز لفترة طويله للغايه، حيث نجح خلال 68 مباراة في تحقيق 40 فوزا، وتعادل في 13، وخسر 15.

كما قاد فريق تيجري الأرجنتيني، في 68 مباراة، حقق الفوز في 25، وتعادل في 23، وخسر 20 مباراة.

أيضا قاد فريق شباب الاهلي دبي لفترة ليست طويله خاصة في ظل إقالته بشكل مفاجئ حيث حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 5 وهزم في 7 مباريات.

وتولى القيادة الفنية لفريقي الريان القطري والوصل الاماراتي الذي قاده في 54 مباراة، حقق الفوز في 29 منها وهُزم في 14.

وطوال مسيرة اروابارينا كمدير فني لم ينجح في تحقيق أي ألقاب أو بطولات تضاف لسيرته الذاتيه.



ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.