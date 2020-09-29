أخبار الرياضة.. الزمالك يضم المثلوثي.. والبلايلي يفسخ عقده مع أهلي جدة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالآتي..

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تواجد التونسي حمزة المثلوثي، ضمن صفوف فريق الكرة بالنادي في الموسم المقبل.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الجزائري يوسف البلايلي قام بفسخ عقده بصفة رسمية مع فريقه أهلي جدة السعودي.

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل تحذيرية لـ هشام حطب رئيس اللجنه الأوليمبية وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عقب قرار اللجنة وإحالته للتحقيق بعد تلقيها 10 شكاوى ضده.

كشف حمد الصويلحي إعلامي سعودي عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضم عمر خربين نجم فريق الهلال السعودي خلال الفترة الحالية في ظل تردد أنباء حول هذا الشأن.

أكد ياسر إدريس، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية، أن اللجنة استقبلت 10 شكاوى، منها 4 من اتحاد الكرة و2 من الأهلي ضد مرتضى منصور".