20 عاما من العطاء الدولي.. حسن مصطفى يتحدث عن تحدي كورونا بتنظيم مونديال اليد في مصر بحضور الجماهير

مصر الأولى والأخيرة
حسن مصطفى تاريخ كرة اليد لاعبا ومدربا ومسئولا
حسن مصطفى هو في الأساس لاعب كرة يد في الأهلي ومنتخب مصر ومثلهما على مدار ما يقرب من 15 عاما، درس في الكلية الألمانية للتربية البدنية والرياضية في مدينة لايزبيج الألمانية إلى أن حصل علي الدكتوراه.
وعقب اعتزاله تولى تدريب فريق رجال يد الأهلي ومنتخب مصر، وحصد لقب أفضل مدرب في مصر عام 1998، ثم اتجه للعمل التحكيمي في المباريات.
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وعن إصراره على إقامة البطولة في موعدها، وفقا لثقة القيادة السياسية في مصر، لتكون أول حدث عالمي عقب جائحة كورونا، قال: "كان لابد من المواجهة والتعايش مع الفيروس، مع الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة والإجراءات المتبعة من أجل العبور بهذه المحنة".
فرص منتخب مصر في مونديال اليد
وعن فرص منتخب مصر في البطولة، قال: "إننا بالطبع نستطيع أن نظهر بشكل جيد لأن الكرة المصرية في كرة اليد تملك تاريخا طويلا ورائعا في اللعبة، وسبق أن وصلنا إلى الدور نصف النهائي خلال مونديال 2001 قبل أن نخسر ونخرج أمام فرنسا، كما أن المنتخب الأول بطلا لأفريقيا في نسختها الأخيرة، والناشئين بطلا للعالم، وهذا سيمثل قوة كبيرة في صفوف الفراعنة".
الحضور الجماهيري في بطولة العالم لليد
وعن آلية الحضور الجماهيري في ظل جائحة كورونا، فهناك3 خطط موضوعة لذلك، وضحها حسن مصطفى قائلا: "وفقا للخطة الموضوعة من اللجنة العليا للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فهناك 3 سيناريوهات، الأول حضور الجمهور بنسبة 100%، أو بنسبة 2 إلى 1 بمعنى وجود كرسي خال بين كل كرسيين ممتلئين، والاحتمال الأخير هو 1 إلى 2 بمعنى كرسيين فارغين بين كل مشجع والآخر".
مصر تستضيف المحفل العالمي بتوفير جميع الإمكانات
الدولة المصرية استعدت للمحفل العالمي بإنشاءات خاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وهذا يؤكد حجم المشروعات الرياضية المنفذة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآخرها المنشآت التي تم تطويرها في أمم أفريقيا 2019 التي أبهرت العالم بتنظيمها.
ومن الإنشاءات الحديثة التي تستضيف البطولة، 3 صالات كبرى مجهزين بأعلى التقنيات الفنية في العاصمة الإدارية وتسع 7500 مشجع، وصالة برج العرب وتسع 5000 مشجع، و6 أكتوبر وتسع 5200 مشجع وجميعها تأسست في عام 2020، إلى جانب تطوير الصالة المغطاة بستاد القاهرة والتي تسع 17000 مشجع، وتحتضن مباريات مجموعة منتخب مصر في المونديال.
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