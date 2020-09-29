نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفض طلب فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويرغب فايلر في الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، في الفترة ما بين 1 إلى 10 أكتوبر المقبل دون دفع الشرط الجزائي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فايلر طلب من إدارة الأهلي البقاء في منصبه في تدريب الأهلي، وذلك بعدما طلب الرحيل عن القلعة الحمراء من أجل السفر إلى بلاده والحصول على أجازة.

وتابعت التقارير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفض طلب فايلر والموافقة على رحيله، والاستقرار على مدير فني جديد خلال الساعات المقبلة.