نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي على إراحة محمد الشناوي في لقاء الترسانة المقبل في كأس مصر. ويلاقي الأهلي نظيره الترسانة في كأس مصر غدا الأربعاء في مواجهة تبدو سهلة للمارد الأحمر نظرا لفارق المستوى بين الفريقين. وينوي السويسري منح الفرصة لمصطفى شوبير الحارس الثالث للفريق الأحمر للظهور أساسيا أمام الشواكيش بعد إراحة الشناوي نظرا لمشاركته في المباريات الماضية بشكل متتالي في كل المسابقات. وكان يخطط فايلر لمنح الفرصة لعلي لطفي من أجل تجهيزه لكن الحارس الثاني للأهلي تعرض لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ورغم تحول عينته لسلبية لكنه لم يشارك في التدريبات بعد حيث اكتفى بالتدريبات التأهيلية أمس ولم تكتمل جاهزيته حتى الآن.

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