نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نية مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها، غداً الأربعاء، في بطولة كأس مصر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الأمور بالنسبة لفايلر انتهت تماماً، وسيرحل يوم الخميس، ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأهلي، وسيتم اتخاذ القرار النهائي الذي أصبح الجميع يعرفه".
وأضاف شوبير: "انتظر مباراة الأهلي غداً الأربعاء أمام الترسانة، وبعدها سأكشف العديد من الكواليس والأسرار عن انتهاء علاقة فايلر مع الأهلي".
وحددت إدارة النادي الأهلي الخميس المقبل موعداً نهائياً لإعلان موقفها من فايلر، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري.
كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.