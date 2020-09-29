محمد صلاح رابع أكثر اللاعبين جذبا للعلامات التجارية في 2020.. وميسي المتصدر ورونالدو الوصيف

أزاحت شركة "SportsPro" الستار عن تصنيف أكثر الرياضيين جذبًا للعلامات التجارية في عام 2020.

وشهدت القائمة التي ضمت أفضل 50 رياضيًا جذبًا للعلامات التجارية، تواجد 5 لاعبين من نجوم كرة القدم، في الـ "توب 10"، من ضمنهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وتصدر ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، القائمة كأفضل رياضي جذبًا تجاريًا في العالم لعام 2020، يليه منافسه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ونيمار دا سيلفا صاحب المركز الثالث، ثم محمد صلاح في المركز الرابع.

وجاءت القائمة الرياضيين الأكثر جذبا لعام 2020 وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية كالتالي..