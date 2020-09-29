لقاء منتصف الليل .. كواليس الصلح بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد

ونجح إيهاب جلال مدير برنامج " البريمو" المذاع عبر قناة " تن" فى عقد جلسة مع الطرفين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد فى الساعات الأولى من صباح اليوم وإبرام الصلح بينهما بعد الخلاف الوشيك بينهم والتراشق بالألفاظ.
وهو الأمر الذى رفضه رضا عبدالعال جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إبراهيم سعيد ينتقده لأسباب غير فنية، وأنه غيران منه بسبب عدم توليه تدريب أى ناد فى الفترة الأخيرة.
ولم يتوقف رضا عبدالعال عن هذا الحد من هجومه العنيف ضد إبراهيم سعيد مؤكدا إنه لن يظهر معه فى أى برنامج رياضى مرة أخرى قائلا " أقسم بالله لن يجمعنى بيه استديو فى أى برنامج مرة أخرى " .
وانفعل رضا عبدالعال بشدة من طريقة تحدث إبراهيم سعيد عنه فى تجربته فى تدريب طنطا خلال الوقت الحالى ، مؤكدا أن هناك أشخاصا لا يتمنون له الخير، بعكس من يشيد به ويعطيه حقه وهو الأمر الذى رفضه إبراهيم سعيد وخرج وتبادل الألفاظ وهاجم عبدالعال بعنف قبل ان ينجح إيهاب جلال فى الصلح بينهما.
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