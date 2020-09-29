نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أتلتيكو مدريد يريد ضم ميسي حبا في سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إمكانية وصول قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو للعب مع لويس سواريز.

قال سيريزو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "إذا أراد ميسي اللعب مع سواريز، فأنا أقول له كما قالوا في إعلان حلوى النوجا تعال للمنزل في عيد الميلاد".

وبسؤاله، هل ترى وصول ميسي إلى أتلتيكو مدريد للعب مع سواريز ممكناً؟، رد سيريزو: "بالأمل كل شيء ممكن".

وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن سواريز التي أتت ثمارها مع وصول الأوروجوياني إلى واندا ميتروبوليتانو، قال: "كل شيء سار على ما يرام، بارتوميو صديق جيد ورئيس عظيم في الوقت الحالي، الأمور لا تسير على ما يرام في برشلونة، لكنه تصرف كما كان عليه التصرف، ولم يحدث أي شيء آخر، لم يكن التوقيع معقداً، فقد لعب اللاعب حيث أراد أن يلعب".

كما تحدث سيريزو عن مستقبل دييجو كوستا، وإمكانية وصول كافاني واختتم: "دييجو كوستا هو لاعب يحتاجه أتلتيكو ​​مدريد، الموسم طويل جداً، وليس علينا تعقيد الأمور، لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في "الأتلتي"، لم تكن ظروف كافاني مماثلة لتلك التي عاشها لويس سواريز، إنه لاعب رائع، لكن كل شيء مختلف، لم يأتِ بسببي أو بسبب أخيه".