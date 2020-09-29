الهلال يمنح الزمالك الضوء الأخضر لحسم صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح النادي الزمالك على حسم صفقة نارية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع مهاجم عربي محترف ضمن صفوف الهلال السعودي، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية وفقا لمصادرها الخاصة أن إدارة النادي الهلال السعودي منحت نظيرتها في الزمالك الضوء الأخضر للتفاوض مع السوري عمر خربين، مهاجم الفريق، بعد تلقيها عرضًا من النادي المصري يطلب فيه خدمات اللاعب، الذي تبقَّى في عقده عام واحد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت الصحيفة السعودية أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، لا يمانع في انتقال اللاعب السوري إلي النادي الزمالك، مع العمل على إيجاد محترف أجنبي جديد بدلًا منه لتدعيم صفوف الزعيم استعدادا للموسم المقبل.
ويستهدف النادي الزمالك التعاقد مع المهاجم السوري لتدعيم صفوفه وتعويض الرحيل المحتمل لمصطفي محمد مهاجم الفريق حال تمسكه بالاحتراف الأوروبي الموسم المقبل.
الجدير بالذكر أن النادي الهلال كان قد وقَّع عقدًا احترافيًّا مع خربين صيف 2017، يمتد أربعة أعوام، تبقَّى منه عامٌ واحد، وقد قدَّم اللاعب مستويات مميزة مع بداية قدومه إلى النادي، وحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا.
وشهدت الموسمين الأخيرين بالدوري السعودي غياب اللاعب السوري عن العديد من المباريات وأصبح جليس مقاعد البدلاء خلال الفترة الماضية مما دفع إدارة النادي للموافقة على رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
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