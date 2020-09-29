سألنا الأهلاوية "هل تفضلون عودة جوزيه إلى القلعة الحمراء" فماذا كان الرد

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل حول المدير الفني القادم للنادي الأهلي، بعد الحديث عن رحيل رينيه فايلر، بين أن يكون مديرا فنيا مصريا أو مديرا فنيا أجنبيا، بعد ما اعلنت بعض التقارير الصحفية انتهاء العلاقة بين رينيه فايلر وإدارة النادي، وبات رحيل السويسري مسألة وقت ومن المتوقع أن يرحل عن النادي الأهلي خلال أيام قليلة.

لذلك رصدت كاميرا دوت الخليج، أهم آراء مشجعي النادي الأهلي حول التوقيع مع مدير فني مصري أو أجنبي.

في البداية قال اسلام محمد، أحد مشجعي النادي الأهلي، إن الفريق يحتاج إلي مدرب صاحب شخصية قوية مثل السويسري فايلر الذي أثبت للجميع أن مصلحة النادي أهم من مصلحة اللاعب، لافتا أن مانويل جوزيه مدرب كبير في كرة القدم المصرية ، ولكن وجوده في الوقت الحالي لن يؤثر على الفريق، معتقدا أن البرتغالي بعيد عن التدريب منذ فترة طويلة وهذا سيؤثر عليه إذا قاد الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف هاني عبد الله، أن النادي الأهلي لا يقف على أحد، وان الفريق هو من يصنع اللاعب والمدير الفني، لافتا إلي أن السويسري من المدربين أصحاب البصمات التي جاءت إلي الدوري المصري وكنا نتمني أن يستكمل مشواره مع الفريق حتي نهاية الموسم، مؤكدا على أن ترشيح مانويل جوزيه في الوقت الحالي ليس الخيار المناسب، فبالرغم من أن المدير الفني البرتغالي هو صاحب الإنجازات التي شهدها الجميع ولكن كبر السن أصبح عاملا رئيسيا في تغيير الفكر الحالي اضافة إلي ان لاعبي الوقت الحالي غير لاعبي النادي الأهلي السابقين.

وأشار أسعد سمير ، إلي أن الفريق يحتاج في الوقت الحالي إلي مدير فني مصري مثل عماد النحاس الذي أظهر براعته وكفاءته مع نادي المقاولون العرب وهو الأجدر لقيادة النادي الأهلي الفترة الحالية.

وأكد محمود إبراهيم أن المدير الفني الأحنبي الحل الأمثل لقيادة الفريق لأنه الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يتخذ القرارات امام أي لاعب ولن ينحاز أو يجامل لاعبا على حساب لاعب آخر، مشيرا الى أن رحيل فايلر في الوقت الحالي سيؤثر على الفريق بلا شك ولكن ننتظر من إدارة النادي الاهلي أن تتحرك في اسرع وقت وإحضار مدير فني اجنبي صاحب هوية يستطيع أن يحصد بالفريق البطولات الغائبة عن النادي الاهلي.