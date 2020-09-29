نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي ينتظر تأجيل مباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن طلب الفريق تأجيل المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي المقرر لها يوم التاسع من شهر أكتوبر القادم.

وفي تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي أكد المصدر أن الفريق يعاني من توالي المباريات في بطولة الدوري المصري وسوف يخوض الدراويش مباراتين متتاليتين ضد كلاً من سموحة والإنتاج الحربي.

قبل خوض مباراة المصري البورسعيدي والتي من الُمنتظر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً وهو أمر صعب للغاية بسبب درجات الحرارة العالية التي توجد في مصر مؤخراً.

وأنهى " يجب على لجنة المسابقات أن تراعي إرهاق اللاعبين بسبب ضغط المباريات وتواليها فالفريق يحتاج للراحة عقب خوض المباراتين المُقبلتين.