نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطورات جديدة في مفاوضات الاتفاق السعودي مع النادي الأهلي لحسم صفقة وليد أزارو في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية":" اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي على ضمه بدءًا من الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق أكتوبر المقبل، بطلب من خالد العطوي، مدرب الفريق".

وأضافت :" أمهلت إدارة الاتفاق نظيرتها في الأهلي حتى الخميس المقبل، من أجل الموافقة النهائية على العرض المقدم من قبلها لشراء المدة المتبقية من عقد المغربي وليد أزارو".

وتابعت :" إدارة الأهلي المصري رفضت العرض الاتفاقي البالغ 400 ألف دولار لشراء المدة المتبقية، وتطالب بمبلغ أكبر إضافة إلى 100 ألف دولار متبقية من عقد الإعارة السابق للاعب".