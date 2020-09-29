النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة نادي إف سي مصر بالدوري

أعلن الجهاز الفن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إف سي مصر اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتى : وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتى : حراسة المرمى : محمود أبو السعود خط الدفاع : عبدالرحمن فاروق ومحمد سمير و فاروقا نور الدين وأمير عابد . خط الوسط : محمد مجلى وإبراهيم صلاح وكريم مصطفي وشكري نجيب . خط الهجوم : لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.

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