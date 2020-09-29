أعلن طارق عبدالله، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل بملعب الجبل الأخضر، في إطار لقاءات الجولة 30 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وجاء تشكيل نادي مصر كالآتي: حراسة المرمى: عصام ثروت. خط الدفاع: علاء عطا، محمود شبانة، أحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا. خط الوسط: أحمد يوسف، هشام عبد الحميد، محمود رامبو ومصطفى سلطان. خط الهجوم: إيجور فييرا وكلييف مانديرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطان ومانديرا يقودان هجوم نادي مصر في مواجهة المقاولون العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.