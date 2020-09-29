باريس سان جيرمان: ايقاف دي ماريا 4 مباريات

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إيقاف جناح نادي "باريس سان جيرمان"، أنخيل دي ماريا، 4 مباريات لدوره في الشجار خلال الهزيمة 1-0 أمام "أولمبيك مرسيليا" هذا الشهر.

وقالت الرابطة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن الإيقاف سيسري اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل مما يعني أنه سيحق لدي ماريا المشاركة يوم الأحد في مباراة "رانس"، لكنه سيغيب عن مواجهات "أنجيه" و"نيم" و"ديجون" و"نانت".

ولم تذكر رابطة الدوري الفرنسي ما هو الخطأ الذي نال بسببه اللاعب الأرجنتيني هذه العقوبة.

وأفلت دي ماريا في البداية من العقوبة لدوره في شجار اندلع في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت في الدوري وتسبب في طرد نيمار ولافين كورزاوا ولياندرو باريديس من "باريس سان جيرمان" وبينديتو وجوردان أمافي من "مرسيليا" بعد تبادل اللكمات.

لكن دي ماريا خضع للتحقيق بعد أن قال مدرب "مرسيليا"، أندريه فيلاس-بواش، إن الأرجنتيني بصق على أحد لاعبيه.

كما تحقق الرابطة في واقعة بين نيمار والفارو جونزاليز، مدافع "مرسيليا"، وستتخذ قرارا بعد الاجتماع القادم للجنة الانضباط في 30 سبتمبر.

وتم إيقاف نيمار لمباراتين بعد شجاره مع جونزاليس. واتهم البرازيلي اللاعب الإسباني بتوجيه إهانة عنصرية له وهو ما ينفيه المدافع.

المصدر: وكالات