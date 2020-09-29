بمساعدة الـ var.. المقاولون العرب يضرب نادي مصر بهدف مبكر.. فيديو

أحرز فريق المقاولون العرب هدفا مبكرا في شباك نادي مصر، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري المصري.

جاء هدف المقاولون العرب عن طريق لويس إدواردو بعد انفراد بـ عصام ثروت، حارس نادي مصر، ليمر منه ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 7.

احتسب الحكم سعيد حمزة الهدف، بعد اللجوء إلى تقنية الـ var، للتأكد من عدم وجود تسلل.