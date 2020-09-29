بداية نارية.. المقاولون يسجل الهدف الثاني في نادي مصر بعد 11 دقيقة.. فيديو

أحرز فريق المقاولون العرب الهدف الثاني في شباك نادي مصر، في المباراة التي تجمعهما حاليا، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري المصري.

جاء الهدف الثاني عن طريق سيف الجزيري من تسديدة خارج منطقة الجزء ارتطمت بدفاع نادي مصر وسكنت سباك الحارس عصام ثروت في الدقيقة 11.

كان المقاولون العرب تقدم بالهدف الأول في الثانية 57، عن طريق لويس إدواردو بعد انفراد بـ عصام ثروت حارس نادي مصر ليمر منه ويضع الكرة في الشباك. ويسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتعزيز تواجده بالمربع الذهبي، والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية، الموسم المقبل. في المقابل يطمح نادي مصر في انتزاع الثلاث نقاط من ذئاب الجبل، للحفاظ على حظوظه الضعيفة للغاية، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل. وخسر المقاولون العرب أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط نادي مصر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي. يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1. ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الرابع في جدول ترتتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 20 نقطة.

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