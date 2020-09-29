الدوري الممتاز.. المقاولون العرب يقسو على نادي مصر برباعية في أول نصف ساعة.. فيديو

تقدم فريق المقاولون العرب على نظيره نادي مصر بأربعة أهداف دون رد، في أول نصف، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري المصري.
جاء هدف المقاولون العرب الأول عن طريق لويس إدواردو بعد انفراد بـ عصام ثروث حارس نادي مصر ليمر منه ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 7.
وفي الدقيقة 11، أحرز سيف الجزيري الخدفي الثاني ،من تسديدة خارج منطقة الجزء ارتطمت بدفاع نادي مصر وسكنت شباك الحارس عصام.
ثروت في الدقيقة 11.
واصل المقاولون العربي ضغطه، ليسجل الهدف الثالث عن طريق محمد مجلي من كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها ووضعها بكل سهولة في الدقيقة 18.
وشهدت الدقيقة 30 الهدف الرابع لذئاب المقاولون بعد كرة عرضية أرضية من سيف الجزيري لـ لويس إداردو الذي سجلها في الشباك.
وخسر المقاولون العرب أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط نادي مصر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.
يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1.
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