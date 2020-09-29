الصديق المقرب لـ تركى آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإقناع فايلر بالبقاء في الأهلى

وقال حمادة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج إن المستشار تركى آل الشيخ لم يتدخل من قريب أو بعيد فى أى ملف يخص النادي الأهلي منذ اعلان تقدمه باستقالته من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.

وشدد حمادة إسماعيل على أن تركى آل الشيخ يصب كل تركيزه حاليا على استثماراته فى نادي الميريا الاسبانى وأنهى علاقته بالكرة المصرية ببيع حصته فى نادي بيراميدز والذى كشفت الأيام امتلاك شركة سيتى لكرة القدم للنادي وليس لرئيس هيئة الترفيه السعودي أى علاقة بتعاقد بيراميدز مع رمضان صبحى وأحمد فتحي وشريف إكرامى.

وأشار الى ان تركي آل الشيخ لم يجر اى اتصال بفايلر من منطلق معرفته ويقينه بعدم جواز ذلك فى ظل وجود مجلس إدارة يدير النادي الأهلى و علاقته بالمدير الفني مازالت قائمة .

يشار إلى أن إدارة النادي الأهلى حددت الخميس المقبل موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري.

كشف المنتج الفنى الشهير حمادة إسماعيل الصديق المقرب للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي الميريا الاسباني حقيقة تدخله لإقناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى بالبقاء فى القلعة الحمراء.



كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.