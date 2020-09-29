نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي فكرة الاستعانة بمحمد يوسف أو عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء. وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي الرحيل عن صفوف الفريق وخوض تجربة جديدة خارج مصر. واستقر الخطيب بشكل كبير على تعيين جهاز فني أجنبي سيقود مهمة الفريق الأحمر في دوري أبطال إفريقيا. ويرى بيبو أن أفضل شيء هو الاستعانة بمدير فني أجنبي وطاقم أجنبي للدخول في الأجواء سريعا واستعادة الثقة من جديد بعد رحيل رينيه فايلر. ومن المنتظر أن يغادر فايلر الأهلي غدا الأربعاء بعد خوض آخر مبارياته أمام الترسانة في بطولة كأس مصر. ومن المقرر أن يعلن الأهلي رسميا موقف المدير الفني السويسري رينيه فايلر يوم الخميس القادم.

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