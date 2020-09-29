نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سواريز وفيدال.. كومان يقرر الاستغناء عن 6 لاعبين في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني، يسعى للاستغناء عن 3 لاعبين والتعاقد مع مجموعة جديدة من أجل تدعيم الفريق بعناصر مميزة.

وبدأ برشلونة الموسم الجاري تحت قيادة كومان بشكل جيد بعد نجاحه في الفوز على نظيره فياريال برباعية نظيفة، مؤكداً أن الفريق يبدأ عهداً جديداً في المرحلة المقبلة مع مدرب يحمل روح الأسطورة كرويف وجينات الكرة الشاملة الهولندية الجميلة.

وخرج برشلونة من الموسم الماضي خالي الوفاض بعد خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد بايرن ميونخ الألماني، بعد الخسارة بفضيحة مذلة بنتيجة 8-2.

ومنذ وصوله استغنى رونالد كومان عن البرتغالي نيلسون سيميدو والأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش، وهناك مجموعة أخرى في الطريق.

ووفقا لما نشرته تقارير إسبانية في الساعات الماضية فإن مسؤولي برشلونة يسعون لحسم بعض الصفقات الجديدة من خلال التعاقد مع لاعبين مثل الأمريكي سيرجينو ديست من أياكس أمستردام، والهولنديين ممفيس ديباي وجورجينو فينالدوم من ليون الفرنسي وليفربول الإنجليزي على الترتيب.

ومن أجل حسم هذه الصفقات يتطلع النادي إلى بيع عدد من اللاعبين خاصة أن معظم الأسماء التي تم الاستغناء عنها لم يربح النادي جراء بيعها باستثناء نيلسون سيميدو الذي انتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو، ولكنه ربح من جانب أخر ممثل في الرواتب الكبيرة التي كان يحصل عليها نجوم بحجم سواريز وفيدال وراكيتيتش.

وأوضحت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية والمقربة من مسؤولي النادي الكتالوني أن برشلونة بالتنسيق مع مدربع رونالد كومان، يخطط للاتغناء عن ثلاثة لاعبين جدد قبل غلق نافذة الميركاتو الصيفي بعد ستة أيام في الخامس من شهر أكتوبر.

وطرحت الصحيفة 6 أسماء لا يرغب كومان في بقائها، ويرحب برحيل ثلاثة منهم، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، من أجل توفير الأموال في الأيام القليلة القادمة، وهؤلاء اللاعبين، هم: المدافع الفرنسي جان كلير توديبو والإسباني رافينيا ألكانتارا، والمدافع الفرنسي الأخر صامويل أومتيتي والمهاجم الدانمركي مارتين برايثوايت، والإسباني كارليس ألينيا، واللاعب الشاب الموهوب ريكي بويج، الذي يواجه كومان انتقادات حادة من جانب جماهير برشلونة بسبب قرار الاستغناء عنه.

ويبقى ريكي بويج هو اللاعب الوحيد بين هؤلاء الستة الغير معروض للبيع، حيث أن القرار المتفق عليه داخل النادي هو إعارته فقط، أو أن يظل في فريق شباب برشلونة من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.