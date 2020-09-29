السادس سجله محمد سالم.. دفاع نادي مصر ينهار أمام طوفان المقاولون العرب.. فيديو

أحرز محمد سالم هدف المقاولون العرب السادس في شباك نادي مصر، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الت 30، من مسابقة الدوري المصري.

جاء هدف المقاولون السادس من كرة عرضية من الجانب الأيمن، وضعها محمد سالم في الشباك في الدقيقة 66.

كان المقاولون العرب تقدم بالدف الأول عن طريق لويس إدواردو بعد انفراد بـ عصام ثروث حارس نادي مصر ليمر منه ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 11، أحرز سيف الجزيري الخدفي الثاني ،من تسديدة خارج منطقة الجزء ارتطمت بدفاع نادي مصر وسكنت شباك الحارس عصام.

ثروت في الدقيقة 11.

واصل المقاولون العرب ضغطه، ليسجل الهدف الثالث عن طريق محمد مجلي من كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها ووضعها بكل سهولة في الدقيقة 18.

وشهدت الدقيقة 30 الهدف الرابع لذئاب المقاولون بعد كرة عرضية أرضية من سيف الجزيري لـ لويس إداردو الذي سجلها في الشباك.

اوختتم سيف الجزيري أهداف المقاولن العرب في الشوط الأول، بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 47، من كرة عرضية من الجانب الأيمن استملها دون أي رقابة وسجلها بسهولة كالعادة في شباك نادي مصر.

وخسر المقاولون العرب أمام مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما سقط نادي مصر بثلاثية نظيفة أمام الأهلي.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين المقاولون العرب ونادي مصر، انتهت بتفوق الذئاب بنتيجة 3- 1.