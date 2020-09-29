هاني أبو ريدة يحتفي بأداء ميار شريف في بطولة رولان جاروس

احتفى هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بأداء ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، التي قدمت أداءً رائعًا، أمام المصنفة عالميًا التشيكية كارولينا بليسكوفا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس” رولان جاروس” ، رغم خسارتها للمباراة.

وقال أبو ريدة، في تغريدة، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " أداء رائع ومشرف لأول بطلة مصرية تشارك في رولان جاروس، ميار شريف، ومستنيين أكتر في السنين الجاية يا بنت مصر .. خير مثال وقدوة للمرأة المصرية".

وحققت التشيكية بليسكوفا الفوز على ميار سريف بنتيجة 2/1 وكانت نتيجة الأشواط 6/7 ، 6/2، 6/4 لتنهي أمال النجمة المصرية التى تأهلت لأول مرة لهذا الدور من البطولة.

وأصبحت ميار شريف أول لاعب مصري على صعيد الرجال والسيدات تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الكبري للتنس.

وتأهلت ميار شريف، لمواجهة بليسكوفا بعد الفوز على الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالميًا بنتيجة 2-0 6-1، 6-3 في الدور التمهيدي من بطولة رولان جاروس للتنس.