قائمة ريال مدريد لملاقاة بلد الوليد في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لملاقاة نظيره بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني. وعاد كل من ماركو أسينسيو، مارسيلو، وإيدين هازارد للقائمة بعد تعافيهم من الإصابة، فيما تم استبعاد الألماني توني كروس بسبب تعرضه للإصابة. وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي خط الدفاع: سيرجيو راموس - مارسيلو - ناتشو - داني كارفخال - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي خط الوسط: كاسميرو - لوكا مودريتش - مارتن أوديجارد - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: كريم بنزيما - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - بورخا مايورال يذكر أن فريق ريال مدريد فاز في الجولة الماضية على حساب ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

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