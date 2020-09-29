رغم خسارتها.. المصريون يدعمون #ميار_شريف

واصلت المصرية ميار شريف لاعبة منتخب التنس، خطف الانظار، بعد التألق الكبير والمستوى الذى قدمته ببطولة رولان جاروس ، بعد أن وصلت إلى الدور الرئيسى من البطولة.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #ميار_الشريف ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وتقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6، قبل أن تخسر المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6 - 2 و 6- 4.
وتعد أول مصرية على الإطلاق تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة للتنس)، إحدى بطولات الجراند سلام.
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