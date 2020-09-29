نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن مواعيد مباريات دور الثمانية في دوري أبطال آسيا بعد اجراء القرعة في الساعات الماضية.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم الاثنين نادي النصر السعودي مجددا في مواجهة "محلية" أمام مواطنه الأهلي، فيما يلتقي برسبوليس الإيراني مع باختاكور الأوزبكي.

وكان النصر، وصيف 1995 والذي يخوض ربع النهائي للموسم الثاني تواليا، قد تخطى الاحد مواطنه الآخر التعاون 1-صفر في ثمن النهائي، بهدف مهاجمه المغربي المتألق راهنا عبد الرزاق حمدالله.

وسُحبت القرعة في استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام مباريات منطقة الغرب بنظام التجمع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

بدوره، كان الأهلي، وصيف البطولة في 1986 و2012، قد بلغ هذا الدور بفوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وقال البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر "المواجهة ستكون مختلفة عن السياق المحلي وبظروف مغايرة..نعرف بضعنا البعض جيداً، وبالتالي المباراة ستُلعب على جزئيات صغيرة، هي بمثابة نهائي ونحن جاهزون للقيام بما علينا بهدف مواصلة المنافسة".

وكانت مباراة الفريقين الاخيرة في الدوري انتهت بالتعادل 2-2.

وأضاف "الأهلي خصم صعب، واجهناه مرتين خلال الدوري، لكننا أمام مهمة جديدة يجب أن ننجزها، لن نغير الكثير لدينا اسلوبنا واستراتيجيتنا المعتمدة وسنتحضر بالطريقة المعهودة".

بدوره قال الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي "سنواجه خصماً صعباً وقوياً، المباراة تحظى بالخصوصية لكنها مختلفة تماماً عن المواجهات المحلية، المناسبة تفرض نفسها، ونريد أن نُظهر أفضل صورة ممكنة".

وأضاف "كل الفرق التي بلغت هذا الدور استحقت التأهل، وباتت تملك طموحاً كبيراً، نأمل أن نكون في الموعد ونقدم الأفضل لاننا جئنا الى هنا من أجل المنافسة".

وفي المباراة الثانية، يلاقي باختاكور الذي يخوض ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2009 وبلغ نصف النهائي في 2003 و2004، خصما ايرانيا جديدا بعد تخطيه استقلال طهران حامل اللقب مرتين 2-1 في ثمن النهائي.

أما برسبوليس وصيف 2018، فكان قد تخطى السد القطري حامل لقب 1989 و2011 بنتيجة 1-صفر في الدقائق الاخيرة.

وقال مساعد مدرب باختاكور الهولندي بيتر هويسترا الذي يعوض الجورجي شوتا أرفيلادزه الخاضع للحجر الصحي في الدوحة عقب إصابته بفيروس كورونا "نثق بقدرتنا على تجاوز برسبوليس في ربع النهائي. المهمة تحتاج الى مواصلة تقديم ذات المستوى المميز الذي أظهرناه في سابق المباريات. نعول على مجموعة مميزة من اللاعبين الذي قدموا أداء مثالياً خصوصاً في المباراة السابقة أمام الاستقلال الإيراني وهدفنا العبور الى نصف النهائي".

أما مدير برسبوليس أمير علي، فبدا واثقاً من إمكانيات فريقه "لا يهم من نواجه، فعندما تريد الوصول الى المباراة النهائية يجب ان تكون جاهزاً لكل المنافسين... نحن ابطال إيران ونملك كامل الإمكانيات للذهاب بعيداً".

وتقام مباراتا ربع النهائي الاربعاء على استاد جاسم بن حمد، ومباراة نصف النهائي (نهائي الغرب) السبت المقبل على الملعب عينه. وتأجلت مباريات الشرق خصوصا للاندية الصينية حيث تفشى فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، وتحديدا في ووهان.