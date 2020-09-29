مانشستر يونايتد يُسابق الزمن لحسم صفقة مدافع بورتو

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى الحصول على خجمات البرازيلي أليكس تيليس مدافع نادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أدل تدعيم صفوفه.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في دعم خيارته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيليس /27 عاما خيار مفيد للفريق.
وأضافت أن بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيليس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق ويمكنه التوقيع بدون مقابل بعقد مبدئي في يناير المقبل.
وسجل تيلس، الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفا في 127 مباراة مع بورتو.
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