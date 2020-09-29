نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيريك تراوري ينصم لمنتخب بوركينا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينضم نجم بيراميدز إيريك تراوري لمنتخب بلاده بوركينا فاسو خلال فترة التوقف الدولي التى ستقام فى شهر أكتوبر القادم.
وتلقى نادي بيراميدز خطابًا رسميا من الاتحاد البوركيني لكرة القدم، يخطره فيه باستدعاء النجم إيريك تراوري لمعسكر المنتخب في التجمع الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل.
أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، أن الخطاب تضمن سفر اللاعب بداية من يوم ٤ أكتوبر على أن تكون العودة إلى القاهرة يوم ١٣ من نفس الشهر.
وشدد على أن المهاجم البوركيني الدولي سيشارك مع منتخب بلاده في مباراتين وديتين دوليتين أمام الكونغو ومدغشقر يومي ٩ و١٢ من شهر أكتوبر المقبل.
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