نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث: لا تعديل فى لائحة الصعود والهبوط بالموسم الحالى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد، سمير جودة رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، بالمجموعة الخامسة، - مجموعة الجيزة - بأنه لا يوجد أى تعديل في نظام الصعود والهبوط بدوري القسم الثالث، بعدما تم الموافقة على عودة المسابقة.

وقال جودة أنه لابد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق اللوائح على جميع الأندية حتى نهاية الموسم الحالي.

وحذر رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، جميع فرق المجموعة، بأن في حالة وجود فريق لم يقم بالمسحات الطبية، أو اشراك لاعبين لم يقوموا بالمسحة، أو اشراك لاعب حالته إيجابية فى المسحة، ستلغى المباراة واعتبر الفريق مهزوم بنتيجة 2-0.

يذكر إن مسابقة القسم الثالث ستستأنف فى العاشر من الشهر المقبل، ويتبقى ثلاث جولات فقط، حيث يتصارع فريقى الدخان والاتصالات على خطف بطاقة الصعود للقسم الثاني للموسم المقبل، ويصارع كلا من بشتيل والصف والعياط وجينيس وأبو النمرس على البقاء بالقسم الثالث للموسم المقبل، وتأكد هبوط الصيد والبدرشين للقسم الرابع.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جينيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة