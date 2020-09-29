نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة نجاح.. «ميار شريف» تضع مصر على خريطة التنس العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف مصر على خريطة التنس العالمية، بعدما مشاركتها في الدور الرئيسي لبطولة "رولان جاروس" وقدمت مباراة رائعة أمام اللاعبة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة عالميا، والثانية في البطولة، وخسرت اللقاء بعد نزال قوي بنتيجة 2-1 في المجموعات.

ميار شريف نجحت في تخطي اللاعبة الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠ ، في أولي مبارياتها بالدور التمهيدي لبطولة رولان جاروس، ثم فازت على الأمريكية كاتى ماكنالى فى ثانى مبارياتها، وتغلبت في آخر مباراة فى الدور التمهيدي أمام الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0.

وصعدت للدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس في إنجاز غير مسبوق لمصر، لتصبح أول لاعبة مصرية تتأهل لهذا الدور، وواجهت اللاعب كارولينا بليسكوفا اليوم الثلاثاء، وقدمت مباراة مذهلة نالت عليها إشادة الجميع ولكنها خسرت بنتيجة 2-1 في المجموعات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن البطلة المصرية ميار شريف:-

- ميار شريف أحمد عبد العزيز من مواليد 5 مايو لعام 1996 في القاهرة ويبلغ عمرها 24 عامًا.

- درست "ميار" في جامعة "ببردين" والتي تقع بالقرب من مدينة ماليبو في كاليفورنيا، وحصلت على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي عام 2018، وكانت جزء من فريق التنس النسائي بالجامعة.

- حصلت ميار شريف على أعلي معدل في تصنيفات رابطة لاعبات التنس المحترفات للتنس الفردي بمجموع 171، وفي الزوجي بمجموع 268 وذلك في مارس لعام 2020.

- فازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في حلبة ITF للسيدات.

- فازت ميار بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية لعام 2019 بالمغرب، وتأهلت لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2021) لتصبح أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد في تاريخ اللعبة.

- شاركت ميار في الأدوار التأهيلية في بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة، إحدى بطولات الجراند السلام الكبرى، لتصبح أول مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

- كما تعد ميار أول لاعبة مصرية تشارك في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع من سلسلة الجراند سلام.

- تحتل ميار شريف التصنيف 172 عالميًا في لعبة التنس، وكانت قد وصلت للتصنيف 151 عالميا قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.