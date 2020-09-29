طولان يعلن تشكيل إنبي لمواجهة المقاصة فى الدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة بقيادة حلمى طولان تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة فى الأسبوع الــ 30 من بطولة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل إنبي كالتالي. حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى وأسامة جلال ورامى صبرى وكريم فؤاد. خط الوسط: حميد ماو وتونيا دى ليو ومحمود غالى وزياد كمال. خط الهجوم: عمر سافيولا و محمد شريف .

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