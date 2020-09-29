وتابع :" اللقاءات السابقة كان الجبهة الدفاعية للاعبين مفتوحة أمام الجميع في ظل إمتلاك سموحة أقوى خط هجومي في الدوري المصري ولكن تمكن أحمد سامي من تصحيح كافة الأخطاء والعودة إلي منافسة بشكل سريع .
واوصل فرج عامر:" أحمد سامي تمكن من إحتواء اللاعبين والحديث معهم وتصحيح الأخطاء والعامل النفسي والتدريبي أحد عوامل نجاح الفريق خلال الفترة الحالية .
وأتم :" لاعبي سموحة يخضون كافة المباريات في الوقت الحالي من أجل تحقيق الفوز وكأنها مباراة من أجل التتويج بالكأس وذلك من أجل إسعاد الجماهير ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. رئيس سموحة يعدد مزايا أحمد سامي ويؤكد: لدينا أفضل خط هجومي في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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