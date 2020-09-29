نجوم بكرة «4».. سيف مجدي لاعب ليجانيس الإسباني: أتمنى العودة إلى الأهلي.. ولم أرحل عنه بسبب الفنيات

هو أحد الطيور المهاجرة في بلاد الغربة كما يمكننا أن يقول، لعب للعديد من الأندية في مصر على رأسها الأهلي في الفئات السنية الصغيرة، ورحل أيضًا عنه ليبدأ رحلة الاحتراف في إسبانيا.

سيف مجدي لاعب نادي ليجانيس الإسباني والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، رحل عن الأهلي كما ذكرنا بأسباب غير فنية، ليخرج ويحترف في إسبانيا، وقد يكون أحد نجوم المستقبل في المرحلة المقبلة.

حاورنا سيف مجدي في الحلقة الرابعة من سلسلة "نجوم بكرة"، ويأتي الحوار تباعًا.

- حدثنا عن بداياتك مع كرة القدم من الاهلي وحتى وصولك لليجانيس

بدأت لعب كرة القدم منذ الرابعة، وكان أول نادي لعبت له هو الجونة عام 2011، وفي أول مباراة لي معه وكانت ودية أمام الأهلي، لفت أنظار مسئولي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء في تلك المباراة أنا وأخي، ذهبت للأهلي وتعاقد معي كابتن عماد النحاس ومحمد عامر مسئولي قطاع الناشئين في ذلك الوقت، وكان مدربي في الأهلي هو كابتن ياسر محمدين.

كنت ألعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وكنت هداف الفريق لمدة 3 سنوات في 5 مواسم قضيتها مع الفريق، تم تصعيدي لفريقي مواليد 98، 99 وكان يدربني كابتن هشام حنفي.

تم استدعائي لمنتخب القاهرة وحصلنا على المركز الثالث، وكنت صاحب الهدف الذي أهلنا لدور نصف النهائي أمام اليابان.

- ما سبب رحيلك عن الأهلي ؟

رحل كابتن هشام حنفي عن الفريق وأتى بدلًا منه مساعده كابتن أحمد سراج، ومن هنا بدأت المشاكل.. لم يكن هناك أي تفاهم بيني وبينه إطلاقًا ، كان يركز معي بشكل كبير وكان يعلق على أشياء خاصة بي بعيدة عن الفنيات.. رحيل عن الأهلي لم يكن بسبب الفنيات إطلاقًا.

وفي نفس يوم رحيلي عن الأهلي، طلب مسئولي نادي إنبي التعاقد معي وانتقلت لهم، وفي أول مباراة لي معهم سجلت في شباك الأهلي.

كيف جاءت فرصة احترافك في إسبانيا؟

أثناء لعبي في إنبي لم يتأهل المنتخب في فئتي العمرية لكأس الأمم، وأدركت وقتها بأنه لن يوجد أي اهتمام بفئتنا بسبب عدم وجود منتخب، لذا قررت خوض تجربة الاحتراف، ثم تلقيت عرضًا لقضاء فترة معايشة في سانت أندير الإسباني بمدينة برشلونة.. أُعجبوا بقدراتي كثيرًا لكنهم لم يستطيعوا قيدي بسبب عدم إتمامي سن الـ 18 في ذلك الوقت، وأيضًا عدم انتهائي من دراستي، لأعود بعد ذلك وأنتقل لفريق سيراميكا كليوباترا.

حدثنا عن تجربتك مع سيراميكا كليوباترا

كانت أفضل سنة لي في الملاعب سواء على صعيد اللعب أو المستوى الاحترافي الذي رأيته في تلك المنظومة، وبعد ذلك قضيت فترة معايشة في نادي خيتافي وانتقل لهم لكنهم لم يستطيعوا قيدي أيضًا، ليقوموا بإرسالي للعب في نادي إكسترامدورا ولعبت معهم لمدة موسم ثم عدت بعد ذلك لخيتافي.

تلقيت عرضًا من نادي لانوسيا للعب في الفريق الثاني تحت 23 عامًا وكان عمري فقط 18 عامًا وانضممت للمنتخب الأولمبي تحت قيادة كابتن شوقي غريب، ثم تلقيت عرضًا للعب مع الفريق الأول لفريق أليكانتي ولعبت معهم حتى يناير من العام الجاري، ثم انتقلت لنادي ليجانيس ولكن بسبب أزمة كورونا حدثت مشاكل خاصة بقيدي أيضًا.

- ما الصعوبات اللي واجهتها في رحلتك في اسبانيا؟ لم تشكل اللغة أي عائق بالنسبة لي في رحلتي في إسبانيا، لكن بالنسبة للطعام سبب ذلك لي بعض المشاكل هناك، أما في النواحي الفنية فكانوا يعتقدون أنه لأنني قادم من أفريقيا لن أتأقلم على النواحي الفنية الخاصة بلعبهم مثل أسلوب التيكي تاكا، ولكنني أثبت لهم عكس ذلك بفضل تجربتي في الأهلي وسيراميكا

وماذا عن خطوتك المستقبلية؟

لدي عدد من العروض أناقشها في الوقت الحالي، منها عرض من نادي سيراميكا كليوباترا للعب معهم مع الفريق الأول الموسم المقبل، وأيضًا أنتظر عروضًا في اليونان وسويسرا

- هل من الممكن أن تعود للأهلي مرة أخرى إذا سنحت لك الفرصة ؟ رأينا أحمد عبدالقادر عاد لبيته مرة أخرى فهل من الممكن أن نراك بقميص الأهلي ؟

إذا سنحت لي الفرصة للعودة للأهلي سأعود بالطبع، النادي الأهلي هو بيتي الذي نشأت فيه وكانت أفضل أيام حياتي أثناء تواجدي معه.

قصة رحيلي لم تخرج للنور بشكل كبير، عند خروجي كان هناك عدد من المشاكل الكثيرة في مجلس الإدارة السابق، مثل أزمة أحمد عبدالقادر، فكانت توجد مشاكل كبيرة في عقده، ولكن الإدارة الحالية نجحت في إعادته

- إذا تلقيت عروضًا من أندية منافسة للأهلي هل ستوافق ؟ بيراميدز أو الزمالك على سبيل المثال؟

سأوافق وهو أمر عادي.. هذا مستقبلي وهذا هو الاحتراف، ولكن إذا تلقيت عروضًا من تلك الفرق وعرض من الأهلي سأفضل الأهلي بكل تأكيد