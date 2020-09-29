جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق .

يأتي هذا في بداية المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وقام اللاعبون بالتوجه للمدرب البرتغالي لمصافحته بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين.

قال لهم فيها : "لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم .. أتمنى أن تستغلوا أنفسكم و أعماركم الصغيرة.. كنت لاعبا وأصبحت مدربا لكن حينما كنت لاعبا كان أفضل بكثير بالنسبة لي .

وتابع : " حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أرى لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادي ".

وأضاف :"الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي .. مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معهم.. سأقوم بمساعدة الجميع في الفريق وأي لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانه في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط.

واختتم حديثه قائلا :"أمامنا ٤ مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني ولكن هدفنا الأساسي هو بطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التجهيز لكل القادم وليس البطولة الإفريقية وحدها لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات اتمنى التوفيق للجميع وشرف لي تدريب نادي الزمالك".