المقاولون العرب يسحق إف سي مصر بسداسية بيضاء في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المقاولون العرب فوزًا كاسحًا على حساب إف سي مصر، بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
افتتح المقاولون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولي عبر الكولومبي لويس إدواردو هينستروزا، وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 11، وسجل محمد مجلي الهدف الثالث في الدقيقة 18، وعاد هينستزوزا ليُبصم على الهدف الثاني له والرابع لذئاب الجبل في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له والخامس للمقاولون العرب، وفي الشوط الثاني اختتم البديل محمد سالم سداسية الذئاب في الدقيقة 66 من عمر المباراة.
رفع المقاولون العرب رصيده بهذا الفوز إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة عشرين في المركز السابع عشر.
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