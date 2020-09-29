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محاضرة لفايلر مع لاعبي الأهلي.. وأجايي يشارك في المران الجماعي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء.

وتحدث فايلر مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال مواجهة الترسانة.

وفي شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترسانة غدًا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وشارك أجايي في المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه مؤخرًا.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية أجايي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون.

ويلتقي الأهلي مع الترسانة غدًا الأربعاء في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

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