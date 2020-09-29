محمد محمود يشارك في المران الجماعي للأهلي

شارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وشارك محمود في المران وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الذي يقوم بتنفيذه حاليا، تمهيدًا للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق والاطمئنان على جاهزيته للمرحلة المقبلة.

فيما خضع مصطفى شوبير وحمزة علاء، حارسا الفريق لمرانًا قويًّا اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي.

وواصل علي لطفي تنفيذ البرنامج التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من كورونا.

وخاض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترسانة غدا الأربعاء في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.