آجاي يشارك في المران الجماعي للأهلي

انتظم جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترسانة غدًا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وشارك أجاي في المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه مؤخرًا.
واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية أجاي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون.
فيما أدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.
واشتكى الشيخ من حالة إجهاد عضلي، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي، وخضع لجلسة في «الجيم».
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.
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