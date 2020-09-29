الارشيف / الرياضة

آجاي يشارك في المران الجماعي للأهلي

0 نشر
0 تبليغ

انتظم جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترسانة غدًا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وشارك أجاي في المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه مؤخرًا.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية أجاي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون.

فيما أدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق  جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

واشتكى الشيخ من حالة إجهاد عضلي، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي، وخضع لجلسة في «الجيم».

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آجاي يشارك في المران الجماعي للأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا