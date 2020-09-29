أوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية فى الزمالك

وهذا على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وطلب باتشيكو بعض التدريبات منها كيفية التعامل مع التسديدات من المدى البعيد بجانب التركيز على الارتقاء بالشكل الأمثل في الكرات العالية.
وقام عبد السلام بتجهيز بعض الأدوات التدريبية الجديدة لتنفيذ مطالب المدير الفني الجديد وبدأ العمل عليها.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
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