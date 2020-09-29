بعد انتهاء 3 جولات.. الأفضل والأسوأ في الدوري الإنجليزي

عادت المتعة والإثارة مجددا، بعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج" 2020 - 2021.
ورغم غياب الجماهير عن مدرجات، بسبب تفشي فيروس كوورنا، إلا أن مباريات الدوري الإنجليزي لا تخلو من المتعة والمفاجآت.
وخاضت فريق الدوري الإنجليزي 3 جولات حتى الآن، ويتبقي مباراة مؤجلة لـ مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ومانشستر يونايتد أمام بيرنلي، بسبب مشاركة السيتي واليونايتد مؤخرا، في مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويستعرض " دوت الخليج" الأفضل والأسوء في ترتيب الدوري الأنجليزي:
أقوي هجوم:
يتصدر ليستر سيتي قائمة أقوى هجوم في الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا.
أضعف دفاع:
وست بروميتش هو أضعف خط دفاع في المسابقة حيث اييتقبت شباكه 11 هدفا.
متصدر الترتيب:
يعتلي ليستر سيتي صدارة الترتيب بـ 9 نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
متذيل الترتيب:
يتواجد فولهام الصاعد حديثا إلى البريمرليج في المركز الـ 20 والأخير، بدون نقاط، حيث تلقى 3 هزائم متتالية:
هداف الدوري الإنجليزي:
يحتل كالفيرت مهاجم إيفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثالثة:
1-ليستر سيتي 9 نقاط
2 - ليفربول 9 نقاط
3- إيفرتون 9 نقاط
4-أستون فيلا 6 نقاط
5- ارسنال 6 نقاط
6- كريستال بالاس 6 نقاط
7- ليدز يونايتد 6 نقاط
8- توتنهام 4 نقاط
9- تشيلسي 3 نقاط
10- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط
11- وست هام 3 نقاط
12- برايتون أند هاف ألبيون 3 نقاط
13- مانشستر سيتي 3 نقاط
14- مانشستر يونايتد 3 نقاط
15- ساوثهامبتون 3 نقاط
16- ولفرهامبتون 3 نقاط
17- وست بروميتش 1 نقطة
18- بيرنلي 0 نقاط
19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط
20 - فولهام 0 نقاط
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