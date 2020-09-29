مانشستر يونايتد يتفاوض مع كافاني ويوفيتش لتدعيم خط الهجوم

أكدت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في تدعيم خط هجومه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع جول العالمي، بأن مانشستر يونايتد في محادثات متقدمة مع الأوروجواياني إدينسون كافاني من أجل التعاقد معه هذا الصيف بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن كافاني انتهى عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية شهر يونيو الماضي.

وأشار الموقع أيضًا أن نادي مانشستر يونايتد يتفاوض مع ريال مدريد الإسباني من أجل بحث استقدام مهاجمه لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة.

وأبرم مانشستر يونايتد صفقة وحيدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع دي بيك قادمًا من أياكس الهولندي.