أمير مرتضى يدعم باتشيكو فى أول تدريب بالزمالك

وكان أمير مرتضى منصور قد ساهم بشكل كبير فى حسم التعاقد مع باتشيكو عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الذى فسخ عقده ودفع الشرط الجزائي.
وتوج أمير مرتضى بخمس بطولات مع الزمالك فى الموسم الماضي محققا نجاح كبير حيث خسر الدوري فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة .
ويواجه الزمالك فريق المصري على استاد برج العرب في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.
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