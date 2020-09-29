نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة ‏المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.‏

وضمت قائمة الأهلي كلا من: ‏

ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد ‏هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏

فيما استبعد فايلر كلًا من: محمد الشناوي للراحة وعلي لطفي لعدم الجاهزية، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية، وعمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف، ومحمود متولي ورامي ربيعة، وأحمد الشيخ للإصابة.