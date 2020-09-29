نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي والنصر والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد جاسم بن حمد بنادي السد مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا بين الأهلي السعودي والنصر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى نادي الأهلي إلى تخطي نادي النصر والانتصار عليه والتأهل للدور نصف النهائي، وذلك بعد التأهل من دور الستة عشر على حساب فريق شباب الأهلي بعد تعادل الفريقين بهدف لكل فريق واللجوء لضربات الترجيح الذي حسمها الأهلى بنتيجة (4-3)، أما نادي النصر فيسعى لتخطي الأهلي والتأهل لنصف النهائي، وذلك بعد التفوق على فريق التعاوزن في دور الستة عشر والانتصار عليه بهدف دون رد سجله عبدالرازق حمدالله.

يسعى فريق الأهلي إلى استكمال مشواره والذهاب بعيدا في البطولة، وذلك بعد خيبة الأمل في البطولة الماضية بعد خروجه من دور الستة عشر على يد فريق الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع لقائي الذهاب والعودة، ويسعى الفريق للفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الأولي في تاريخه، حيث حصل على لقب الوصيف مرتين عام 1985، و 2012، وقد بدأ الفريق البطولة بطريقة جيدة حيث حصل على المركز الأول في دور المجموعات برصيد 6 نقاط في مجموعته التي ضمت استقلال طهران، والشرطة، والوحدة الذي انسحب من البطولة وتم إلغاء نقاطه، وقد خاض الفريق 4 مباريات، استطاع تحقيق الفوز في مبارتين، والخسارة في مبارتين من أصل أربع مباريات خاضها في دو المجموعات دون احستاب مبارتي فريق الوحدة.

يسعى فريق النصر إلى استكمال مشواره في البطولة والفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، حيث صعد لنهائي البطولة مرة واحدة في تاريخه وحصل على لقب الوصيف، وقد بدأ الفريق مشواره في البطولة بطريقة مميزة حيث حصل على المركز الأول في مجموعته التي ضمت كلا من السد، والعين، وسباهان اصفهان، وذلك بعد حصوله على 11 نقطة من خلال الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مبارتين، والخسارة في مباراة وحيدة من أصل ست مباريات خاضها في هذا الدور.

موعد مباراة الأهلي السعودي والنصر اليوم

3:40 بتوقيت مصر

4:40 بتوقيت السعودية

1:40 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والنصر اليوم