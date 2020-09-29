غموض يغيب طاولة نزوى عن المسابقات المحلية ..!!

بعد أن كان من أبرز الأندية مشاركة وتتويجا

كتب ـ سالم بن عبدالله السالمي:

يغيب نادي نـزوى عن مسابقات كرة الطاولة في فئة العموم بعد ما كان من أبرز الأندية المشاركة والمنافسة دائما على بطولاتها سواء على مستويات المحافظات أو السلطنة وحقق فيها انجازات عدة نظرا لما كان يمثله من عناصر تتمتع بمستوى رائع وأداء راق، غياب طاولة نادي نـزوى عن المشاركات ليست المرة الأولى و أعلن الاتحاد العماني لكرة الطائرة عودة الأنشطة من جديد بعد توقف دام 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” حيث تستأنف أول أنشطته ببطولة الأندية للعموم يوم 29 أكتوبر المقبل.

وعودة كما كان عليه نادي نـزوى من تألق وإبداع ومنافس قوي في هذه اللعبة لما يمتلكه من لاعبين بارزين في مختلف الفئات العمرية فردي وفرق وخاصة فئة العموم ومن أبرز اللاعبين إسماعيل السليماني الذي تألق وأبدع مع النادي في كرة الطاولة بداية من الفئة السنية أشبال وناشئين وصولا بفئة العموم والذي شارك في العديد من المسابقات والبطولات بجانب حصوله على شهادة تدريب معتمدة دوليا.

يقول السليماني : للأسف الشديد بأن نادي نـزوى يغيب عن مسابقات اللعبة ونشاطها متوقف منذ آخر مشاركة في 2016م في فئة العموم فرق وبالنسبة لفئة الصغار فكان آخر مشاركة لهم عام 2017 و عام 2018م وحققوا المركز الأول وكذلك المركز الثاني وهذا يعز في النفس ايضا غياب هذه الفئة عن المشاركة في البطولة نظرا لعدم استعداد وتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا ومنذ تلك المشاركة ابتعد اللاعبون عن اللعبة بسبب بعض الظروف والمشاغل ومنهم نبيل المحرمي وعبد السلام الكندي وسالم المحرمي وايوب أمبوسعيدي الذي ظلوا يمثلون النادي من عام 2011 إلى 2016م لذلك افتقد النادي هذه المجموعة والذين يمثلون فئة العموم وبقي السليماني الوحيد الذي يمارس اللعبة مما اضطر أن يلعب باسم نادي عبري 2017 وفي نادي سمائل عام 2018م وفي الموسم الماضي عاد ومثل نادي نـزوى في فئة الفردي, وأشار السليماني بأنه سوف يشارك هذا الموسم مع نادي النصر ويتمنى أن يظهر بالمستوى المشرف ويمثل النادي أفضل تمثيل وتقديم أفضل مستوى.

وأكد السليماني بأن القادم بعون الله أفضل من خلال عزيمة كل من يحب هذه اللعبة ونادي نـزوى سنعمل بكل جهد لتأسيس فريق لكل الفئات سوف يمثل النادي خير تمثيل وأن تعود لعبة كرة الطاولة إلى سابق عهدها بكل عزيمة وإخلاص وتفان.