منتخب السلة للكراسي المتحركة يكثف تدريباته

مسقط ـ العمانية: يكثف المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة بالصالة الرياضية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تدريباته لرفع اللياقة البدنية بمشاركة ١١ لاعبًا تم توزيعهم على مجموعتين في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وقال أكرم بن سيف المعولي نائب رئيس اللجنة البارالمبية العمانية مشرف فريق السلة ” بدأ المنتخب تدريباته الفعلية مطلع الأسبوع الماضي من خلال تدريبات اللياقة البدنية في الصالة الرياضية وذلك فور قرار اللجهات المختصة بفتح الأنشطة الرياضية للاتحادات واللجان، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين”.وأضاف المعولي قائلًا ” تستمر التدريبات خلال الفترات القادمة التي تشهد بعض التدريبات على التشكيلات والرمي على السلة، وبعض الحصص الخططية ، ونتطلع إلى مواصلة التدريبات والارتقاء بلاعبي المنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات القادمة”.

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